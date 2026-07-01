Новости Красноярского края 1 июля: бензин, пожары, гибель туристов на реке

Поисковая операция в сибирской тайге завершилась трагедией. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины на реке Агул. Ранее пара, проживавшая в гражданском браке, отправилась на водную прогулку на двух лодках и перестала выходить на связь. По предварительным данным из социальных сетей, погибший красноярец был опытным рыбаком и часто проводил время на воде. Правоохранители предполагают, что туристы утонули. Теперь судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти, а следователям — восстановить полную картину случившегося.