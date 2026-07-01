Новости Красноярского края 1 июля: бензин, пожары, гибель туристов на реке

Власти региона фиксируют перелом в борьбе с лесными пожарами, на топливном рынке продолжается контроль цен, а в краевом минздраве назначен новый замминистра. К сожалению, масштабная поисковая операция на реке Агул завершилась трагически. Впереди красноярцев ждет теплая погода с локальными грозами. Главные события 1 июля 2026 читайте в обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярском крае 1 июля: цены на АЗС и комментарии властей.
Экономический блок фиксирует подорожание автомобильного горючего, которое опережает общий уровень инфляции в стране. За последний год стоимость бензина в крае выросла на 13,69%. Однако правительство региона держит ситуацию под жестким контролем.
Губернатор Михаил Котюков подчеркнул, что власти отдают приоритет проведению северного завоза, сельскохозяйственным работам, ликвидации пожаров и бесперебойной деятельности социальных учреждений. Краевой Минпромторг совместно с сетями АЗС ежедневно оценивает запасы горючего, а сложные вопросы муниципалитетов специалисты решают в ручном режиме.
«В настоящее время общекраевых ограничений на отпуск топлива на АЗС вводить не планируем. Это право остается за самими продавцами, чтобы не допускать искусственного ажиотажа. Отдельно поставил задачу жестко пресекать любые попытки спекуляций», — заявил Михаил Котюков.
Министр промышленности и торговли края Максим Ермаков добавил, что локальный дефицит существует, но ситуация выглядит лучше, чем в соседних регионах. В ходе устных переговоров федеральные сети уже гарантировали наличие бензина на своих заправочных станциях.
Цены на заправках Красноярска 1 июля по-прежнему разнятся в зависимости от компании. Самую низкую стоимость держат крупные федеральные сети: литр АИ-92 здесь обойдется водителям примерно в 62,5 рубля, АИ-95 стоит около 66−67 рублей, а дизельное топливо оценивают в 80−82,7 рубля.
В то же время на некоторых региональных и частных АЗС ценники значительно выше. За литр АИ-92 там просят от 75 до 94,9 рублей. Стоимость АИ-95 варьируется в пределах 79−97,9 рублей. АИ-98 обойдется в 99,9 рублей за литр. Дизельное топливо продают в широком диапазоне — от 90 до 100 рублей за литр.
Лесные пожары в Красноярском крае 1 июля: перелом ситуации и карта.
Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае остается напряженной, однако специалистам удалось переломить ситуацию. Губернатор Михаил Котюков сообщил, что уже несколько дней подряд количество ликвидированных возгораний превышает число новых очагов.
Глава региона поручил руководителям муниципалитетов продолжать ежедневную работу, оперативно реагировать на изменения и не снижать профилактику среди населения. Сейчас леса защищает мощная группировка численностью более двух тысяч человек. С воздуха пожарным помогают 32 вертолета и самолета — они обнаруживают очаги в труднодоступной местности и перебрасывают спасателей на передовую.
По данным краевого Лесопожарного центра на 22 часа 30 июня, в регионе зарегистрировано 175 возгораний на площади свыше 275 тысяч гектаров. Сейчас активно действует 141 пожар, из которых 14 уже успешно локализованы. За прошедшие сутки команды спасателей полностью ликвидировали 34 очага пламени.
Чем закончилась история туристов, пропавших во время сплава на реке Агул в Красноярском крае.
Поисковая операция в сибирской тайге завершилась трагедией. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины на реке Агул. Ранее пара, проживавшая в гражданском браке, отправилась на водную прогулку на двух лодках и перестала выходить на связь. По предварительным данным из социальных сетей, погибший красноярец был опытным рыбаком и часто проводил время на воде. Правоохранители предполагают, что туристы утонули. Теперь судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти, а следователям — восстановить полную картину случившегося.
Назначение нового замминистра здравоохранения Красноярского края.
В структуре краевого правительства произошли кадровые изменения. Министр здравоохранения региона Алексей Коноваленко назначил нового заместителя. Пост занял 36-летний Виктор Гильдерман. В ведомстве он будет курировать материально-техническое обеспечение, лицензирование, отраслевое планирование и вопросы оплаты труда медработников.
Виктор Гильдерман родился в Сухобузимском районе, окончил Барнаульский юридический институт МВД. Ранее он работал в местной районной больнице, занимал должность замглавы администрации района по жизнеобеспечению, после чего вернулся в медучреждение на пост начальника административно-хозяйственной части. Теперь у руководителя краевого минздрава четыре заместителя. Первым заместителем остается Юлия Белоусова.
Погода в Красноярске на сегодня, 1 июля: грозы и шквалистый ветер.
Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют переменчивую погоду в краевой столице. В среду, 1 июля, красноярцев ожидает переменная облачность, пройдет кратковременный дождь с грозой.
Ветер западного направления подует со скоростью 5−10 метров в секунду, однако во время грозы возможны шквалистые порывы до 15−20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до комфортных +26… +28 градусов. Ближе к ночи столбики термометров опустятся до +15… +17 градусов.