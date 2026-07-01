Франция разгромила Швецию благодаря дублю Мбаппе на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал единоличным лидером чемпионата мира 2026 года по количеству результативных действий. После дубля в матче против Швеции на его счету оказалось восемь очков по системе «гол плюс пас» — шесть забитых мячей и две голевые передачи.
Французский форвард обошел Лионеля Месси, у которого на данный момент шесть голов и ни одной результативной передачи. При этом аргентинская сборная еще не провела свой матч 1/16 финала против команды Кабо-Верде, поэтому показатели могут измениться по итогам встречи.
Сборная Франции уверенно победила Швецию со счетом 3:0 в матче, прошедшем в Ист-Ратерфорде. Мбаппе отличился дважды, еще один мяч забил Брэдли Баркола. Теперь на счету французского форварда 18 голов на чемпионатах мира, и по этому показателю он уступает только Месси. В следующем раунде плей-офф французы встретятся с командой Парагвая.
Ранее сборная Франции обыграла Норвегию в Фоксборо со счетом 4:1. Сообщалось, что главным героем встречи стал нападающий французской команды, которому удалось оформить хет-трик к 32-й минуте.