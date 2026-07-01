Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция разгромила Швецию благодаря дублю Мбаппе на ЧМ-2026

Мбаппе вышел на первое место в списке футболистов с наибольшим количеством результативных действий на ЧМ-2026.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал единоличным лидером чемпионата мира 2026 года по количеству результативных действий. После дубля в матче против Швеции на его счету оказалось восемь очков по системе «гол плюс пас» — шесть забитых мячей и две голевые передачи.

Французский форвард обошел Лионеля Месси, у которого на данный момент шесть голов и ни одной результативной передачи. При этом аргентинская сборная еще не провела свой матч 1/16 финала против команды Кабо-Верде, поэтому показатели могут измениться по итогам встречи.

Сборная Франции уверенно победила Швецию со счетом 3:0 в матче, прошедшем в Ист-Ратерфорде. Мбаппе отличился дважды, еще один мяч забил Брэдли Баркола. Теперь на счету французского форварда 18 голов на чемпионатах мира, и по этому показателю он уступает только Месси. В следующем раунде плей-офф французы встретятся с командой Парагвая.

Ранее сборная Франции обыграла Норвегию в Фоксборо со счетом 4:1. Сообщалось, что главным героем встречи стал нападающий французской команды, которому удалось оформить хет-трик к 32-й минуте.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше