Франция разгромила Швецию благодаря дублю Мбаппе на ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно победила Швецию со счетом 3:0 в матче, прошедшем в Ист-Ратерфорде. Мбаппе отличился дважды, еще один мяч забил Брэдли Баркола. Теперь на счету французского форварда 18 голов на чемпионатах мира, и по этому показателю он уступает только Месси. В следующем раунде плей-офф французы встретятся с командой Парагвая.