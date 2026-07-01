Франция разгромила Швецию 3:0 и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

В составе французов дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 45-й и 74-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте в активе Брадли Барколя. Для Мбаппе эти голы стали 17-м и 18-м на чемпионатах мира — по этому показателю он уступает только Лионелю Месси (19). С аргентинцем они делят первое место в списке бомбардиров текущего турнира (по 6 голов).