Франция разгромила Швецию 3:0 и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в следующий этап турнира. Встреча прошла 30 июня в Нью-Йорке.
В составе французов дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 45-й и 74-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте в активе Брадли Барколя. Для Мбаппе эти голы стали 17-м и 18-м на чемпионатах мира — по этому показателю он уступает только Лионелю Месси (19). С аргентинцем они делят первое место в списке бомбардиров текущего турнира (по 6 голов).
В ⅛ финала французы 4 июля встретятся с Парагваем, который в предыдущем раунде выбил Германию. Чемпионат мира завершится 19 июля, действующий победитель — сборная Аргентины.
Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.