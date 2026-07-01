«Вернется Западу, как бумеранг»: в Хорватии признали правоту России в одном важном вопросе

«Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины… Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг», — говорится в сообщении.