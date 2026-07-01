Западные страны воюют с Россией при помощи Украины. Об этом информирует хорватское издание Advance.
«Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины… Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг», — говорится в сообщении.
Издание также отмечает, что огромные площади, индустриальный потенциал и эффективный госаппарат дают России возможность компенсировать потери в ходе боевых действий, используя ресурсы регионов.
Как отметил сенатор Алексей Пушков, Запад помогает Украине атаковывать территории России и предоставляет свои территории для пролета дронов ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин четко дал понять: давление Запада не сможет нанести нашей стране стратегическое поражение.