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«Вернется Западу, как бумеранг»: в Хорватии признали правоту России в одном важном вопросе

Advance: Страны Запада воюют с Россией руками Украины.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны воюют с Россией при помощи Украины. Об этом информирует хорватское издание Advance.

«Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию еще можно было по-разному, но теперь, особенно в последние несколько недель, происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины… Для Москвы это война против России, пусть ее последствия и возвращаются Западу, как бумеранг», — говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что огромные площади, индустриальный потенциал и эффективный госаппарат дают России возможность компенсировать потери в ходе боевых действий, используя ресурсы регионов.

Как отметил сенатор Алексей Пушков, Запад помогает Украине атаковывать территории России и предоставляет свои территории для пролета дронов ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин четко дал понять: давление Запада не сможет нанести нашей стране стратегическое поражение.