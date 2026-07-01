Победителей олимпиад на Камчатке бесплатно подготовят к федеральным финалам

П. -КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников со следующего года смогут пройти бесплатную подготовку к федеральному финалу с привлечением ведущих преподавателей и онлайн-репетиторов за счёт краевого бюджета, сообщили в правительстве Камчатского края.
«В этом году у нас отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников: 31 победитель регионального этапа, а также 4 победителя финала этой олимпиады и других соревнований федерального масштаба. Наша задача — дать им максимум возможностей для раскрытия потенциала», — цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Новая система поддержки одарённых детей запускается по поручению главы региона. Решение приняли по итогам встречи с жителями микрорайона Горизонт в апреле — идею предложила одна из школьниц.
Подготовка будет проходить по двум направлениям: профильные смены в детском образовательном центре «Восход» с участием преподавателей камчатских и ведущих российских вузов, а также индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах, которые ребята смогут выбрать сами. Механизм заработает уже со следующего года.