Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победителей олимпиад на Камчатке бесплатно подготовят к федеральным финалам

На Камчатке запустят бесплатную подготовку к финалу олимпиады школьников.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников со следующего года смогут пройти бесплатную подготовку к федеральному финалу с привлечением ведущих преподавателей и онлайн-репетиторов за счёт краевого бюджета, сообщили в правительстве Камчатского края.

«В этом году у нас отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников: 31 победитель регионального этапа, а также 4 победителя финала этой олимпиады и других соревнований федерального масштаба. Наша задача — дать им максимум возможностей для раскрытия потенциала», — цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Новая система поддержки одарённых детей запускается по поручению главы региона. Решение приняли по итогам встречи с жителями микрорайона Горизонт в апреле — идею предложила одна из школьниц.

Подготовка будет проходить по двум направлениям: профильные смены в детском образовательном центре «Восход» с участием преподавателей камчатских и ведущих российских вузов, а также индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах, которые ребята смогут выбрать сами. Механизм заработает уже со следующего года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше