Победителей олимпиад на Камчатке бесплатно подготовят к федеральным финалам

Подготовка будет проходить по двум направлениям: профильные смены в детском образовательном центре «Восход» с участием преподавателей камчатских и ведущих российских вузов, а также индивидуальные сертификаты на занятия в онлайн-школах, которые ребята смогут выбрать сами. Механизм заработает уже со следующего года.