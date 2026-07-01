Специальный штаб круглосуточно следит за запасами бензина в Приморье

Для стабилизации обстановки власти планируют увеличивать объемы предложений и удерживать обоснованные цены. Тем временем Независимая нефтегазовая компания временно перестала наливать бензин в канистры и бочки на своих станциях, а также ввела лимиты для водителей большегрузов. При этом на местных частных АЗС, которых насчитывается 186 из 316, никаких запретов для автомобилистов нет.