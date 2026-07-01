Вэнс: США прибегают к методу кнута и пряника для решения разногласий с Ираном

Вэнс отметил, что США в ходе переговоров видят от Ирана как «позитивные сигналы, так и негативные». Он выразил надежду на то, что дипломатические усилия сторон увенчаются успехом. «Президент сказал нам: “Работайте над проблемой, посмотрите, куда приведут переговоры, и если дипломатические методы не приведут к успешному разрешению [конфликта], у нас все равно есть много вариантов [действий], и мы все равно многого добились для американских граждан”, — добавил американский вице-президент.