Прокуратура помогла новосибирцам вернуть 280 тысяч рублей незаконно удержанных средств

Шести гражданам возвращены необоснованно удержанные средства — общая сумма превысила 280 тысяч рублей. Кроме того, взыскано более 150 тысяч рублей задолженности. Ряд заявителей получили пересмотр своих исполнительных производств: для них урезали суммы сборов, приостановили или закрыли дела, а также скорректировали порядок удержаний. Также была оказана помощь в подаче заявлений о сохранении прожиточного минимума.