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Прокуратура помогла новосибирцам вернуть 280 тысяч рублей незаконно удержанных средств

Совместный личный приём, проведённый прокурором Новосибирской области и главным судебным приставом региона, помог восстановить права двух десятков жителей, столкнувшихся с нарушениями в ходе исполнительного производства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: Сиб.фм

Всего с жалобами обратилось 26 человек с доводами о нарушениях закона об исполнительном производстве. Проверка подтвердила доводы 22 заявителей — это стало основанием для внесения представлений в региональное управление ФССП и принесения восьми протестов на незаконные постановления о взысканиях.

Шести гражданам возвращены необоснованно удержанные средства — общая сумма превысила 280 тысяч рублей. Кроме того, взыскано более 150 тысяч рублей задолженности. Ряд заявителей получили пересмотр своих исполнительных производств: для них урезали суммы сборов, приостановили или закрыли дела, а также скорректировали порядок удержаний. Также была оказана помощь в подаче заявлений о сохранении прожиточного минимума.