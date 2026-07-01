Прокуратура помогла новосибирцам вернуть 280 тысяч рублей незаконно удержанных средств

Всего с жалобами обратилось 26 человек с доводами о нарушениях закона об исполнительном производстве. Проверка подтвердила доводы 22 заявителей — это стало основанием для внесения представлений в региональное управление ФССП и принесения восьми протестов на незаконные постановления о взысканиях.
Шести гражданам возвращены необоснованно удержанные средства — общая сумма превысила 280 тысяч рублей. Кроме того, взыскано более 150 тысяч рублей задолженности. Ряд заявителей получили пересмотр своих исполнительных производств: для них урезали суммы сборов, приостановили или закрыли дела, а также скорректировали порядок удержаний. Также была оказана помощь в подаче заявлений о сохранении прожиточного минимума.