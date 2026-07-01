Найдено тело второго пропавшего во время сплава туриста из Красноярска

В Ирбейско-Саянском округе в реке Агул обнаружили тело 43-летнего жителя Красноярска, погибшего во время сплава. Об этом сообщают полицейские и спасатели.
Напомним, 19 июня мужчина вместе с сожительницей сплавлялись по реке на двух лодках: в одной находились сами туристы, в другой — их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, но пропала и перестала выходить на связь с родственниками. 27 июня они обратились в полицию.
В ходе поисковых мероприятий спасатели сначала обнаружили перевернутые лодки. 30 июня в заломе реки нашли тело женщины, а затем неподалеку от этого места — тело мужчины.
По факту гибели красноярцев проводится процессуальная проверка. Следственно-оперативная группа устанавливает все причины и условия, которые привели к трагедии.