Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдено тело второго пропавшего во время сплава туриста из Красноярска

В Ирбейско-Саянском округе в реке Агул обнаружили тело 43-летнего жителя Красноярска, погибшего во время сплава.

В Ирбейско-Саянском округе в реке Агул обнаружили тело 43-летнего жителя Красноярска, погибшего во время сплава. Об этом сообщают полицейские и спасатели.

Напомним, 19 июня мужчина вместе с сожительницей сплавлялись по реке на двух лодках: в одной находились сами туристы, в другой — их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, но пропала и перестала выходить на связь с родственниками. 27 июня они обратились в полицию.

В ходе поисковых мероприятий спасатели сначала обнаружили перевернутые лодки. 30 июня в заломе реки нашли тело женщины, а затем неподалеку от этого места — тело мужчины.

По факту гибели красноярцев проводится процессуальная проверка. Следственно-оперативная группа устанавливает все причины и условия, которые привели к трагедии.