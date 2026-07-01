В России предложили дать одиноким родителям новое право на отдых: подробности

В России предложили закрепить за одинокими родителями, воспитывающими детей до 14 лет, приоритетное право на выбор удобного времени для ежегодного оплачиваемого отпуска. Подобный законопроект разработали депутаты ГД во главе с Юрием Афониным. Копия документа есть у ТАСС.
Законопроект предлагает внести поправки в Трудовой кодекс РФ.
Авторы инициативы отмечают, что одинокие родители и единственные кормильцы в семье испытывают особые сложности с уходом за детьми и совмещением работы с семейными обязанностями, тогда как текущее законодательство не дает им преимуществ при определении графика отпусков.
По словам Афонина, если в семье двое родителей, один из них всегда может поехать с ребенком на отдых летом. У одинокого родителя такие шансы сильно ограничены.
Накануне в Госдуму напомнили о проработке новых мер поддержки одиноких родителей.