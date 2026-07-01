Молодежь Хабаровского края открыла для себя новые горизонты туризма

Итоги Недели молодежного туризма подвели в Хабаровском крае. В экскурсиях и турах приняли участие 145 жителей и гостей региона. Мероприятия можно было посетить бесплатно, пройдя регистрацию для участия в проекте. В этот раз мероприятия охватили сразу три территории: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район. Организатор мероприятия — Туристский информационный центр при поддержке регионального министерства туризма, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Молодежный туризм — это способ показать молодым людям, что интересная, насыщенная жизнь возможна в Хабаровском крае. Наша задача заключается не только в том, чтобы привлекать туристов извне, но и в том, чтобы воспитывать неравнодушных, влюбленных в свой регион людей», — подчеркнули в региональном министерстве туризма.
В краевой столице за прошлую неделю участники посетили парк аттракционов, пасеку, современное арт-пространство, отправились на экскурсию в Центр популяризации космонавтики и в планетарий, а также сплавились по Амуру, позанимались на скалодроме, создали традиционные обереги. Кроме этого, для жителей и гостей города в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева провели мастер-класс по изготовлению игрушек для животных.
В Комсомольске-на-Амуре для участников организовали экскурсию по живописному Силинскому парку, а в селе Верхняя Эконь состоялось знакомство с центром этнографической культуры. Здесь гости смогли принять участие в традиционном обряде очищения и освоить древнее ремесло на мастер-классе по изготовлению оберега из рыбьей кожи.
Кроме того, в рамках Недели прошло занятие по видеомонтажу от специалистов ТИЦ для подготовки работ на Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» (12+). Участники узнали об основах съемки, о требованиях к роликам, а также о том, как получить главный приз — 3 млн рублей.
Также в этом году пройдут неделя туризма для членов семей участников специальной военной операции, неделя туризма для граждан серебряного возраста, неделя инклюзивного туризма.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что неделя молодежного туризма открывает молодым людям новые возможности для знакомства с регионом. Насыщенная программа объединила современные технологии, живое общение с мастерами этноцентров и активный отдых.