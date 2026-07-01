Молодежь Хабаровского края открыла для себя новые горизонты туризма

В краевой столице за прошлую неделю участники посетили парк аттракционов, пасеку, современное арт-пространство, отправились на экскурсию в Центр популяризации космонавтики и в планетарий, а также сплавились по Амуру, позанимались на скалодроме, создали традиционные обереги. Кроме этого, для жителей и гостей города в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева провели мастер-класс по изготовлению игрушек для животных.