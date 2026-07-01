Предприятие задолжало работникам три миллиона рублей в Приморье

Все работники трудились на предприятии официально. В 2026 году руководство нарушило сроки выплат и оставило людей без денег. К моменту финальных заседаний 10 человек все же получили свои заработанные средства, однако перед оставшимися 14 специалистами долг так и не погасили. Представители компании не стали оспаривать размер недоимки.