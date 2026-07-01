RuStore открыл доступ к российским сервисам за границей

Российский магазин приложений RuStore открыл пользователям за рубежом доступ к отечественным цифровым сервисам. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
В RuStore отметили, что новая функция «Коннект» позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими сервисами из-за границы. Речь идет о доступе к банковским приложениям, онлайн-площадкам для покупок и другим сервисам.
Решение реализовано на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение без установки дополнительных программ. Для подключения необходимо обновить RuStore до последней версии и перейти в раздел «Мое».
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