Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RuStore открыл доступ к российским сервисам за границей

Российские сервисы стали доступны за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Российский магазин приложений RuStore открыл пользователям за рубежом доступ к отечественным цифровым сервисам. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

В RuStore отметили, что новая функция «Коннект» позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими сервисами из-за границы. Речь идет о доступе к банковским приложениям, онлайн-площадкам для покупок и другим сервисам.

Решение реализовано на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение без установки дополнительных программ. Для подключения необходимо обновить RuStore до последней версии и перейти в раздел «Мое».

Ранее KP.RU сообщал, что из App Store исчезли отечественные приложения VK. Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал это элементом информационной войны против России. По его мнению, подобные действия могут привести к утрате доверия российских пользователей к сервисам Apple.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше