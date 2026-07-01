Дмитрук: Зеленский превратил Украину в хаб террористической организации

«В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру. Сегодня для себя открыли новый регион, ранее считавшийся “неприкасаемым”. Сегодня территорию Украины Зеленский превратил в хаб своей террористической организации», — написал Дмитрук в Telegram.