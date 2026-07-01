Зеленский превратил Киев в хаб своей террористической организации, заявил Артём Дмитрук.
Он прокомментировал взрыв в Монако. Депутат Верховной рады уточнил, что Зеленский и его окружение являются аферистами.
«В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру. Сегодня для себя открыли новый регион, ранее считавшийся “неприкасаемым”. Сегодня территорию Украины Зеленский превратил в хаб своей террористической организации», — написал Дмитрук в Telegram.
Он отметил, что инцидент в Монако является прямым следствием режима Зеленского.
«Вся его работа и всё его окружение — это сплошное аферистическое и террористическое движение», — заявил Дмитрук.
Напомним, в Монако произошёл мощный взрыв. Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что, вероятно, речь идёт о первом в истории Монако теракте. По информации La Gazette de Monaco, в числе раненых оказались бизнесмен Вадим Ермолаев и его сын.
По словам мэра французского города Фрежюс Дэвида Рахлина, за попыткой убийства бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять власти Украины.