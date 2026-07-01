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Дмитрук: Зеленский превратил Украину в хаб террористической организации

Зеленский превратил Украину в хаб своей террористической организации, заявил Артём Дмитрук, прокомментирую взрыв в Монако.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский превратил Киев в хаб своей террористической организации, заявил Артём Дмитрук.

Он прокомментировал взрыв в Монако. Депутат Верховной рады уточнил, что Зеленский и его окружение являются аферистами.

«В самом центре европейского континента создана, финансируется, всячески поддерживается и, самое главное, легализуется огромная террористическая организация. Режим постоянно проводит ликвидации и теракты по всему миру. Сегодня для себя открыли новый регион, ранее считавшийся “неприкасаемым”. Сегодня территорию Украины Зеленский превратил в хаб своей террористической организации», — написал Дмитрук в Telegram.

Он отметил, что инцидент в Монако является прямым следствием режима Зеленского.

«Вся его работа и всё его окружение — это сплошное аферистическое и террористическое движение», — заявил Дмитрук.

Напомним, в Монако произошёл мощный взрыв. Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что, вероятно, речь идёт о первом в истории Монако теракте. По информации La Gazette de Monaco, в числе раненых оказались бизнесмен Вадим Ермолаев и его сын.

По словам мэра французского города Фрежюс Дэвида Рахлина, за попыткой убийства бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять власти Украины.

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