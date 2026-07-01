«Ведомости»: в МВД тестируют ИИ для выявления дипфейков

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с «Ведомостями» предупредил, что сейчас схема «фейковый босс» (fakeboss) стала одной из распространенных среди мошенников, в которых используются дипфейки. Он пояснил изданию, что злоумышленник может обратиться от лица руководителя к сотрудникам с голосовым сообщением и, например, попросить перевести деньги из кассы.