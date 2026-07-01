«Ведомости»: в МВД тестируют ИИ для выявления дипфейков

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. МВД России тестирует программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания дипфейков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Евгения Артемова.
Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с «Ведомостями» предупредил, что сейчас схема «фейковый босс» (fakeboss) стала одной из распространенных среди мошенников, в которых используются дипфейки. Он пояснил изданию, что злоумышленник может обратиться от лица руководителя к сотрудникам с голосовым сообщением и, например, попросить перевести деньги из кассы.
Как сообщала ТАСС аналитик исследовательской группы Positive Technologies Валерия Игуменова, дипфейки стали одной из самых опасных и быстроразвивающихся угроз на рынке кибербезопасности в 2026 году. Одной из целей злоумышленников в ближайшее время может стать сбор и кража голосовых и видеообразцов жертвы, отметила она.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал в кулуарах ПМЭФ, что киберпреступники стали использовать дипфейки в своих схемах в 26 раз активнее за период чуть более года. По его словам, за пять месяцев 2026 года ущерб от дипфейков составил более 2 млрд рублей.