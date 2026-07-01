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Подведены итоги фотоконкурса «АиФ-Дальинформ» «Мой друг — собака»

Сегодня, 1 июля, мы называем трёх питомцев, которые набрали больше всего голосов читателей.

«АиФ-Дальинформ» завершает голосование и подводит итоги конкурса фотографий «Мой друг — собака». Сегодня, 1 июля, мы называем трёх питомцев, которые набрали больше всего голосов читателей.

1 место — Ренесми (Несси) (126 голосов).

2 место — Венди (111 голосов).

3 место — Чоля (48 голосов).

Поздравляем победителей и благодарим за участие всех хозяев, приславших снимки! Ждём хозяев на награждение в редакцию «АиФ-Дальинформ» 2 июля. За призами можно прийти по адресу Владивостокская, 22, офис 7. Все уточняющие вопросы задавайте по телефону редакции 75−56−66.

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