Подведены итоги фотоконкурса «АиФ-Дальинформ» «Мой друг — собака»

Поздравляем победителей и благодарим за участие всех хозяев, приславших снимки! Ждём хозяев на награждение в редакцию «АиФ-Дальинформ» 2 июля. За призами можно прийти по адресу Владивостокская, 22, офис 7. Все уточняющие вопросы задавайте по телефону редакции 75−56−66.