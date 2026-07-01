«СКА-Хабаровск» в контрольном матче крупно проиграл ФК «Сочи»

Футбольные клубы «СКА-Хабаровск» и «Сочи» 30 июня провели контрольный матч перед стартом официальных игр Лиги ПАРИ сезона 2025/26 годов. «Барсы» в этом поединке оказались результативнее дальневосточников и игра завершилась со счётом 4:2 в их пользу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчане открыли счёт уже на второй минуте. Егор Носков традиционно прорвался по левому флангу и навесил в штрафную. Защитники «Сочи» выбили мяч на линию, откуда Данила Янов точно пробил — 1:0. Южане отыгрались через четыре минуты — после мощного прострела с правого фланга Константин Плиев срезал мяч в свои ворота. На 31-й и 39-й минутах «Сочи» провели ещё две голевые атаки, и на перерыв команды ушли со счётом 3:1 не в пользу «СКА-Хабаровска».
После перерыва «Сочи» забили ещё один гол. Армейцы сократили разрыв благодаря мячу Степана Глотова, молодой форвард вновь показал армейский характер.
— Отметим, что в матче приняли участие пять футболистов, находящихся на просмотре, — сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — В первом тайме на поле вышли Штепа, Носков, Шавлохов, Плиев, Янов, Алкалде, Глотов и четверо игроков на просмотре. После перерыва на поле выходили Брагин, Мухин, Борисов, Улезко, Путилов, Прищепов, Вшивков, Гребенкин и ещё один игрок на просмотре. До окончания сборов армейцам осталось провести ещё один спарринг — 4 июля против другого новичка Лиги ПАРИ — московского «Велеса».
Напомним, что новый сезон подопечные Михаила Семёнова начнут 13 июля в Челябинске игрой с одноимённой командой.