«СКА-Хабаровск» в контрольном матче крупно проиграл ФК «Сочи»

Хабаровчане открыли счёт уже на второй минуте. Егор Носков традиционно прорвался по левому флангу и навесил в штрафную. Защитники «Сочи» выбили мяч на линию, откуда Данила Янов точно пробил — 1:0. Южане отыгрались через четыре минуты — после мощного прострела с правого фланга Константин Плиев срезал мяч в свои ворота. На 31-й и 39-й минутах «Сочи» провели ещё две голевые атаки, и на перерыв команды ушли со счётом 3:1 не в пользу «СКА-Хабаровска».