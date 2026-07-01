Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии

Итоговый размер ежемесячных поступлений напрямую зависит от уровня официальной зарплаты.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

Россияне могут самостоятельно рассчитать размер будущей страховой пенсии, умножив количество накопленных пенсионных баллов на их стоимость в год выхода на заслуженный отдых и прибавив к полученной сумме фиксированную государственную выплату.

Как пояснила РИА Новости эксперт Юлия Финогенова, в 2026 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер гарантированной фиксированной части достиг 9 684,69 рубля. При этом для оформления выплат гражданину необходимо достичь пенсионного возраста, накопить минимум 15 лет страхового стажа и иметь в активе не менее 30 баллов.

Итоговый размер ежемесячных поступлений напрямую зависит от уровня официальной зарплаты и объема страховых отчислений работодателя на протяжении всей трудовой деятельности человека.