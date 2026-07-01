Новосибирцам рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии

Как пояснила РИА Новости эксперт Юлия Финогенова, в 2026 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер гарантированной фиксированной части достиг 9 684,69 рубля. При этом для оформления выплат гражданину необходимо достичь пенсионного возраста, накопить минимум 15 лет страхового стажа и иметь в активе не менее 30 баллов.