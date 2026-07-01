Прилет пяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Немного скорректировалось расписание для рейсов с Дальнего Востока. Самолет из Южно-Сахалинска (S7 5260) прибудет в 10:10 вместо 09:55. Рейс из Петропавловска-Камчатского (S7 5250) ожидается в 14:19 при плановом времени 13:25.