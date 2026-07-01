Прилет пяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево 1 июля задержали шесть рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Самые существенные изменения коснулись рейса в Сочи. Вылет FV 6672, запланированный на 12:45, перенесли на 15:45. Также сдвинулось время прибытия самолета из Нерюнгри (S7 5248): вместо 11:55 борт приземлится в 13:40.
Остальные задержки оказались не такими значительными. Рейс из Шереметьево (DP 6525) опаздывает на 20 минут — его ждут в 07:55 вместо 07:35. Прилет из Антальи (ZF 448) сдвинули с 08:50 на 09:25.
Немного скорректировалось расписание для рейсов с Дальнего Востока. Самолет из Южно-Сахалинска (S7 5260) прибудет в 10:10 вместо 09:55. Рейс из Петропавловска-Камчатского (S7 5250) ожидается в 14:19 при плановом времени 13:25.