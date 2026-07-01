Глухонемой китаец нашел родных спустя 35 лет после того, как уснул в поезде

Глухонемой мужчина из Китая воссоединился с родной семьей спустя 35 лет после того, как в детстве случайно уехал на поезде в другой конец страны. Об этом во вторник, 30 июня, пишет South China Morning Post.
В 1991 году Лэй Цзэцин вместе с друзьями тайком забрался в поезд, уснул под сиденьем и проснулся уже за сотни километров от дома. Будучи глухим и немым, он не смог объяснить, кто он и откуда. Некоторое время он жил на улице у вокзала, пока его не приютила местная жительница, научившая его писать. Позже о нем стал заботиться владелец ресторана Хун, давший ему жилье и работу, и более 30 лет относившийся к нему как к сыну.
Лэй не прекращал поисков: публиковал объявления, обращался в полицию. Переломный момент наступил, когда его старший брат, тоже глухой, случайно увидел одно из объявлений и узнал Лэя по привычке писать имя задом наперед.
После онлайн-разговоров Лэй прошел ДНК-тест. Родственники приехали до получения результатов, а через два часа экспертиза официально подтвердила родство. Семья поблагодарила супругов Хун, а Лэй заявил, что считает своими родителями и биологическую семью, и людей, которые дали ему дом, говорится в сообщении.
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