Глухонемой китаец нашел родных спустя 35 лет после того, как уснул в поезде

В 1991 году Лэй Цзэцин вместе с друзьями тайком забрался в поезд, уснул под сиденьем и проснулся уже за сотни километров от дома. Будучи глухим и немым, он не смог объяснить, кто он и откуда. Некоторое время он жил на улице у вокзала, пока его не приютила местная жительница, научившая его писать. Позже о нем стал заботиться владелец ресторана Хун, давший ему жилье и работу, и более 30 лет относившийся к нему как к сыну.