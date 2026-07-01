Осуждённый из новосибирской колонии взял серебро в ежегодном конкурсе звонарей

Победителем в своей номинации стал Максим П. из православной общины ИК-18. Он рассказал: «В свободное от работы время я активно участвую в различных мероприятиях, организуемых православной общиной. Занимаюсь в школе звонарей, которая функционирует при колонии, уже больше двух лет, под руководством Алексея Талашкина, руководителя Епархиального центра колокольного искусства. Алексей делится с нами не только техническими аспектами, но и глубокими духовными истинами, которые делают занятия ещё более значимыми».