Эксперт Балынин: «Матери-героини» могут взять допотпуск до трех недель

«Женщины, удостоенные звания “Мать-героиня”, в дополнение к ежемесячной денежной выплате, имеют большое количество других мер социальной поддержки. Например, к ним относятся: ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год по их желанию в удобное для них время», — сказал Балынин.