Эксперт Балынин: «Матери-героини» могут взять допотпуск до трех недель

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Женщины в России, которые удостоены звания «Мать-героиня», могут рассчитывать на дополнительный отпуск до трех недель в удобное время. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Женщины, удостоенные звания “Мать-героиня”, в дополнение к ежемесячной денежной выплате, имеют большое количество других мер социальной поддержки. Например, к ним относятся: ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год по их желанию в удобное для них время», — сказал Балынин.
Он добавил, что женщины со званием «Мать-героиня» также имеют право на путевку в санатории раз в год, получать внеочередную медпомощь, устанавливать городской телефон и сигнализацию.
Балынин сообщил, что звание «Мать-героиня» получают женщины, которые являются гражданами России, родили и воспитали десять и более детей.
Эксперт уточнил, что еще предусмотрена ежемесячная денежная выплата, размер которой с февраля этого месяца составляет 76 458 рублей.