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В США сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда c опасными материалами

В результате схода с рельсов грузового поезда c опасными материалами в США нет пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В Бенсалеме в штате Пенсильвания в США сошли с рельсов вагоны грузового поезда с опасными материалами. Об этом сообщили в местной полиции.

По информации полиции, из 72 вагонов состава с путей сошли 13, рисков для окружающих нет.

«На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов… ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет», — говорится в сообщении.

Первоначально на месте происшествия была объявлена эвакуация, позже ее отменили. В полиции заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Немногим ранее в Белгородской области сошел с рельсов электропоезд. По предварительным данным, это случилось из-за отсутствия полотна после детонации взрывного устройства.

С 30 июня в Польше было приостановлено движение грузовых поездов на фоне тропической жары.

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