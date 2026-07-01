В США сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда c опасными материалами

В Бенсалеме в штате Пенсильвания в США сошли с рельсов вагоны грузового поезда с опасными материалами. Об этом сообщили в местной полиции.
По информации полиции, из 72 вагонов состава с путей сошли 13, рисков для окружающих нет.
«На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов… ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет», — говорится в сообщении.
Первоначально на месте происшествия была объявлена эвакуация, позже ее отменили. В полиции заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Немногим ранее в Белгородской области сошел с рельсов электропоезд. По предварительным данным, это случилось из-за отсутствия полотна после детонации взрывного устройства.
С 30 июня в Польше было приостановлено движение грузовых поездов на фоне тропической жары.