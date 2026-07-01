На сопке Бурачка во Владивостоке 4 июля пройдёт «ОРГАНИК ФЕСТ»

В 15:00 начнётся хатха-йога с Ларисой Крыловой — организаторы советуют взять с собой коврик и удобную одежду. С 16:00 до 23:00 на видовой площадке развернётся основная музыкальная программа из диджей-объединений. Хедлайнером вечера станет московский продюсер и диджей R136a1. Также гостей ждут перформансы от арт-проекта «LAKMUS».