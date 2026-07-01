На сопке Бурачка во Владивостоке 4 июля пройдёт «ОРГАНИК ФЕСТ»

В субботу, 4 июля, одна из самых живописных площадок Владивостока — сопка Бурачка — станет центром празднования Дня города. Музыкальное объединение Consonance Community и муниципальное учреждение «Лазо» приглашают горожан на «ОРГАНИК ФЕСТ».
Мероприятие пройдёт с 14:00 до 23:00 в благоустроенном общественном пространстве у дома № 3а по улице Терешковой. Вход для всех желающих свободный.
С 14:00 до 21:00 у водонапорной башни заработает «Эко Маркет». Здесь можно будет приобрести полезные продукты, натуральную косметику, мёд, десерты, бельгийский шоколад ручной работы, авторские чаи, кофе и лимонады, а также украшения и сувениры приморских мастеров. Параллельно будут звучать диджей-сеты.
В 15:00 начнётся хатха-йога с Ларисой Крыловой — организаторы советуют взять с собой коврик и удобную одежду. С 16:00 до 23:00 на видовой площадке развернётся основная музыкальная программа из диджей-объединений. Хедлайнером вечера станет московский продюсер и диджей R136a1. Также гостей ждут перформансы от арт-проекта «LAKMUS».
«ОРГАНИК ФЕСТ» на Бурачке обещает стать одной из самых атмосферных площадок Дня города. Организаторы приглашают провести субботу на свежем воздухе в окружении музыки, природы и локальных брендов. Начало в 14:00, завершение — в 23:00.