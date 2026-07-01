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Мбаппе рассказал, почему обнял Дешама после первого гола в матче 1/16 финала ЧМ

По словам нападающего сборной Франции, он хотел поддержать тренера, который переживает тяжелый период из-за смерти матери.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после своего первого гола в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Швеции подбежал к главному тренеру французов Дидье Дешаму и обнял его, так как хотел поддержать его в трудный момент. Комментарий Мбаппе приводит газета l'Equipe.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Франции. Дешам по ходу группового этапа отлучался из расположения команды из-за смерти матери.

«В этом и заключается идея, ДНК этой команды. Мы все вместе. Мы знаем, что тренер переживает трудный период. К сожалению, через это проходят все, это очень сложно. Есть вещи важнее футбола. Но благодаря этому жесту всей команды он знает, что никогда не останется один», — сказал Мбаппе.

Следующим соперником французской команды станут парагвайцы, которые в 1/16 финала переиграли сборную Германии (1:1, 4:3 по пенальти). Чемпионат мира завершится 19 июля.

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