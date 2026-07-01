Мбаппе рассказал, почему обнял Дешама после первого гола в матче 1/16 финала ЧМ

«В этом и заключается идея, ДНК этой команды. Мы все вместе. Мы знаем, что тренер переживает трудный период. К сожалению, через это проходят все, это очень сложно. Есть вещи важнее футбола. Но благодаря этому жесту всей команды он знает, что никогда не останется один», — сказал Мбаппе.