Россиянам рассказали, что поможет избежать теплового удара

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Человек не должен выходить на улицу в наиболее жаркие часы, при этом рекомендуется пить до 2 л воды в день и ограничить прием алкоголя для того, чтобы избежать солнечного удара. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры факультетской терапии ИМД Пироговского университета Ирина Макарова.
«Для того, чтобы избежать теплового удара, необходимо придерживаться следующих простых правил: не выходить на улицу в наиболее жаркие часы, находиться в тени, избегать интенсивной физической нагрузки и переутомления, соблюдать питьевой режим (при отсутствии противопоказаний — до 2 литров воды в день), ограничить прием алкоголя, предпочитать легкую свободную одежду из натуральных тканей, закрывающую кожу, использовать головной убор и солнцезащитный крем, смачивать кожные покровы влажной тканью или принимать прохладный душ», — сказала она.
Эксперт добавила, что неинтенсивные работы на свежем воздухе лучше осуществлять в прохладные утренние или вечерние часы, вне воздействия прямых солнечных лучей и с регулярными перерывами на отдых. По ее словам, солнечный удар перегревает организм выше 40 . У человека наблюдается лихорадка, головная боль и головокружение, тошнота вплоть до рвоты, учащенное дыхание и сердцебиение, тремор, судороги, выраженная слабость, нарушение координации движений, возбуждение, угнетение или потерю сознания, повышение, реже — снижение артериального давления.
Такое состояние угрожает жизни, в группе риска — пожилые и младенцы, а также люди с хроническими заболеваниями. Тепловой удар поражает мозг, почки, дыхательные органы, эндокринную систему, сердце и мускулатуру. До прибытия скорой помощи следует помочь пострадавшему переместиться в прохладное место, снять верхнюю одежду и расстегнуть воротник, протирать или обрызгивать кожу прохладной водой, а также давать пить больше воды.