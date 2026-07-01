Россиянам рассказали, что поможет избежать теплового удара

«Для того, чтобы избежать теплового удара, необходимо придерживаться следующих простых правил: не выходить на улицу в наиболее жаркие часы, находиться в тени, избегать интенсивной физической нагрузки и переутомления, соблюдать питьевой режим (при отсутствии противопоказаний — до 2 литров воды в день), ограничить прием алкоголя, предпочитать легкую свободную одежду из натуральных тканей, закрывающую кожу, использовать головной убор и солнцезащитный крем, смачивать кожные покровы влажной тканью или принимать прохладный душ», — сказала она.