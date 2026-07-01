Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич-закладчик получил 5 лет строгого режима на Камчатке

На Камчатке вынесен приговор 38-летнему москвичу, признанному виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

На Камчатке вынесен приговор 38-летнему москвичу, признанному виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как сообщается в MAX-канале суда Петропавловска-Камчатского, в марте 2025 года фигурант устроился закладчиком в интернет-магазин на территории Подмосковья, а уже 29 июля того же года прибыл на полуостров вместе с подельником.

Злоумышленники расфасовали наркотическое вещество — мефедрон общей массой 591,11 грамма — по 162 сверткам и оборудовали для их реализации 19 тайников. Однако завершить сбыт им не удалось: полиция пресекла преступление, задержав обоих торговцев и изъяв весь подготовленный к продаже груз.

В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства в размере 1 171 755 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Читайте также: Британка впала в кому после падения камня с высоты 11 метров.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.