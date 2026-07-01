Москвич-закладчик получил 5 лет строгого режима на Камчатке

На Камчатке вынесен приговор 38-летнему москвичу, признанному виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как сообщается в MAX-канале суда Петропавловска-Камчатского, в марте 2025 года фигурант устроился закладчиком в интернет-магазин на территории Подмосковья, а уже 29 июля того же года прибыл на полуостров вместе с подельником.
Злоумышленники расфасовали наркотическое вещество — мефедрон общей массой 591,11 грамма — по 162 сверткам и оборудовали для их реализации 19 тайников. Однако завершить сбыт им не удалось: полиция пресекла преступление, задержав обоих торговцев и изъяв весь подготовленный к продаже груз.
В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфискованы денежные средства в размере 1 171 755 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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