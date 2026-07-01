Москвич-закладчик получил 5 лет строгого режима на Камчатке

На Камчатке вынесен приговор 38-летнему москвичу, признанному виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Как сообщается в MAX-канале суда Петропавловска-Камчатского, в марте 2025 года фигурант устроился закладчиком в интернет-магазин на территории Подмосковья, а уже 29 июля того же года прибыл на полуостров вместе с подельником.