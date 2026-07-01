Дождь, который длился всего 15 минут, обернулся наводнением в Кентау

Горожане утверждают, что это уже третий за последний год потоп. Потоки быстро заполнили улицы, дворы и даже дома. У многих сгорела бытовая техника, а у некоторых от сырости по стенам пошли трещины.
По словам местных жителей, раньше от подобных проблем всегда спасали арыки. Однако сейчас они либо забиты мусором, либо застроены.
Власти признали проблему с арыками. По данным акимата, её должны решить к осени.
«Сейчас готовятся документы и проектно-сметная документация. Если всё сложится, то в течение одного-двух месяцев документы будут уже готовы. После этого будет решаться вопрос с финансированием», — сообщил руководитель отдела аппарата городского акима Сейфуллин Курыкбаев.