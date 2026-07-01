Юрист рассказал, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

«Схема работает так. Подставщик выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесенную ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление», — рассказал Свечников.