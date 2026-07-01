«У нас мороз, у них жара»: Коростелёв оценил условия на ЧМ-2026 и признался в любви к Месси

«По возможности я слежу за чемпионатом мира, но сейчас это неудобно. У нас идёт активный тренировочный процесс, а матчи чаще всего проходят вечером, ночью и даже ранним утром. Поэтому обычно получается следить только за финальным счётом, результатами и положением в таблице», — сказал Коростелёв.