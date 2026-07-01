Новые законы с июля-2026: что изменится в жизни новосибирцев

Отдельный блок изменений касается миграционных пошлин. Их размер увеличен: за оформление российского гражданства иностранцы заплатят 50 тысяч рублей вместо прежних 4200. Разрешение на временное проживание подорожает с 1920 до 15 тысяч рублей, а вид на жительство — с 6000 до 30 тысяч. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников вырастет до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.