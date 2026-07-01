Новые законы с июля-2026: что изменится в жизни новосибирцев

Новый вид страхования жизни с доходностью
Одним из нововведений стало появление нового вида страхования жизни — теперь полисы могут предусматривать объявляемую или расчётную доходность. В первом случае клиент получает инвестиционный доход, размер которого не привязан к каким-либо активам. Во втором случае, кроме страховой суммы, выплачивается инвестиционный доход, который рассчитывается по прописанной в договоре формуле.
Родители получат контроль над детскими счетами
Серьёзные корректировки коснулись защиты детей от финансовых мошенников. Родители или законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет теперь смогут получать справки по счетам и вкладам, открытым их детьми. Это нововведение призвано повысить прозрачность операций подростков и дать взрослым инструмент контроля за движением средств.
Банки получили доступ к кредитным историям
Вопросы потребительского кредитования также были затронуты. Банки и микрофинансовые организации получили право запрашивать сведения из всех квалифицированных бюро кредитных историй, чтобы оперативно выявлять попытки оформления займов без добровольного согласия клиента.
Биометрия для сделок с недвижимостью
Безопасность сделок с недвижимостью повышается благодаря интеграции с Единой биометрической системой. Теперь личность правообладателя можно подтвердить через биометрию при подаче электронных документов на регистрацию прав, но только при условии, что все бумаги подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Сельхозугодья получат чёткие границы в ЕГРН
Для аграрного сектора важным шагом станет уточнение правил учёта сельскохозяйственных угодий. Их границы в составе земель сельхозназначения будут считаться установленными или изменёнными с момента внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. При этом вводятся особенности кадастрового учёта в связи с уточнением границ участков, которые пересекаются с такими угодьями.
Малому бизнесу ограничили пени по взносам
Предпринимателям из сегмента малого и среднего бизнеса стоит обратить внимание на поправки: уточнены требования по уплате взносов на страхование от травматизма. Сумма пеней, начисленных за недоимку по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, не может превышать размер самого долга.
Вырастут пошлины для мигрантов
Отдельный блок изменений касается миграционных пошлин. Их размер увеличен: за оформление российского гражданства иностранцы заплатят 50 тысяч рублей вместо прежних 4200. Разрешение на временное проживание подорожает с 1920 до 15 тысяч рублей, а вид на жительство — с 6000 до 30 тысяч. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников вырастет до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.