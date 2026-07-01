Три года колонии дали туристу-хабаровчанину за наезд на детей на море

Апелляционная инстанция заменила условный срок на реальное лишение свободы. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в мае 2026 года Хасанский районный суд признал 30-летнего мужчину виновным по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ — нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна лицом, находившимся в состоянии опьянения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Трагедия произошла вечером 5 августа 2025 года в бухте Рисовая Хасанского округа. Мужчина, не имея права управления маломерным судном и находясь под воздействием наркотических веществ, управлял гидроциклом и на небезопасной скорости совершил наезд на сапборд, на котором находились две девочки 2008 и 2011 годов рождения. В результате одна из пострадавших получила тяжелую черепно-мозговую травму, вторая травмы средней тяжести. После столкновения водитель покинул место происшествия. Позже, после широкого общественного резонанса, он явился с повинной. На время расследования суд заключил его под стражу, а попытка защиты изменить меру пресечения успехом не увенчалась. Первоначально суд назначил виновному три года лишения свободы условно с испытательным сроком и лишил его права управлять водным транспортом на два года. Однако прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Приморский краевой суд согласился с доводами государственного обвинителя. По итогам рассмотрения апелляции условное наказание заменено на три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.