Режиссер Уве Болл заявил, что экранизацию GTA 6 должен снимать он

По его словам, сегодня голливудские студии активно скупают права на крупные игровые проекты, но кассовый успех не гарантирует художественную ценность. Болл в 2000-х годах был пионером экранизаций видеоигр, сняв адаптации House of the Dead, Alone in the Dark и Far Cry, за что получил волну критики. При этом он подчеркнул, что его новый фильм «Гражданин-мститель» уже доказал жизнеспособность независимого кино, говорится в сообщении.