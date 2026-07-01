В России стало больше профессий для женщин: подробности

Кроме этого, заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что уже 5 лет в столичной подземке поезда водят женщины-машинисты. В целом в метрополитене женщины составляют треть коллектива и трудятся по всем специальностям, представленным в системе.