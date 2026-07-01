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В России стало больше профессий для женщин: подробности

В России список закрытых для женщин профессий уменьшился более чем в четыре раза.

Источник: Комсомольская правда

В России список запрещенных для женщин профессий стал более чем в четыре раза короче. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Этот перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза, и в феврале прошлого года мы в очередной раз, Минтруд России, обновили список таких профессий», — проинформировала Баталина в рамках форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

Баталина пояснила, что ранее ряд профессий был закрыт для женщин из-за тяжёлых физических нагрузок и воздействия вредных факторов, способных сказаться на здоровье. Однако внедрение цифровых технологий и безопасных производственных процессов позволило пересмотреть эти ограничения.

По ее словам, теперь женщины могут работать, например, в горнодобывающей отрасли, что особенно актуально для северных территорий.

Напомним, что Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной-машинистом грузового локомотива. Она окончила Кировский учебный центр профессиональных квалификаций, получив квалификацию машиниста электровоза. По ее словам, выбор этой профессии был осознанным.

Кроме этого, заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что уже 5 лет в столичной подземке поезда водят женщины-машинисты. В целом в метрополитене женщины составляют треть коллектива и трудятся по всем специальностям, представленным в системе.

По заявлению главы Минтруда Антона Котякова, работники в возрасте 40−45 лет показывают наивысшую производительность и пользуются наибольшим спросом у работодателей.

Ранее KP.RU перечислил несколько барьеров для женщин, с которыми они сталкиваются в «мужских» профессиях.

Например, четверть опрошенных (25%) посчитали главным препятствием гендерные предубеждения. 11% пожаловались на необходимость доказывать профессионализм, а 13% говорили о двойных стандартах.

Минздрав России с осени исключит врачей-сексологов из номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей. Одновременно в перечень включат две новые профессии: нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.