В России стало больше профессий для женщин: подробности

В России список запрещенных для женщин профессий стал более чем в четыре раза короче. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
«Этот перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза, и в феврале прошлого года мы в очередной раз, Минтруд России, обновили список таких профессий», — проинформировала Баталина в рамках форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».
Баталина пояснила, что ранее ряд профессий был закрыт для женщин из-за тяжёлых физических нагрузок и воздействия вредных факторов, способных сказаться на здоровье. Однако внедрение цифровых технологий и безопасных производственных процессов позволило пересмотреть эти ограничения.
По ее словам, теперь женщины могут работать, например, в горнодобывающей отрасли, что особенно актуально для северных территорий.
Напомним, что Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной-машинистом грузового локомотива. Она окончила Кировский учебный центр профессиональных квалификаций, получив квалификацию машиниста электровоза. По ее словам, выбор этой профессии был осознанным.
Кроме этого, заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что уже 5 лет в столичной подземке поезда водят женщины-машинисты. В целом в метрополитене женщины составляют треть коллектива и трудятся по всем специальностям, представленным в системе.
По заявлению главы Минтруда Антона Котякова, работники в возрасте 40−45 лет показывают наивысшую производительность и пользуются наибольшим спросом у работодателей.
Ранее KP.RU перечислил несколько барьеров для женщин, с которыми они сталкиваются в «мужских» профессиях.
Например, четверть опрошенных (25%) посчитали главным препятствием гендерные предубеждения. 11% пожаловались на необходимость доказывать профессионализм, а 13% говорили о двойных стандартах.
Минздрав России с осени исключит врачей-сексологов из номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей. Одновременно в перечень включат две новые профессии: нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.