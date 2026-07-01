Суд оправдал экс-главу «Аэропортов Красноярья» по делу о взятках и растрате

«После всестороннего изучения материалов дела и исследования представленных доказательств, суд пришел к выводу о необоснованности обвинения. В связи с отсутствием в деяниях подсудимого состава преступлений, суд признал Андраханова М. А. невиновным и оправдал по всем предъявленным пунктам обвинения, включая статьи о получении взяток, злоупотреблении полномочиями и растрате. Судом признано за Андрахановым право на реабилитацию, связанную с уголовным преследованием. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Красноярского края.