Суд оправдал экс-главу «Аэропортов Красноярья» по делу о взятках и растрате

Советский районный суд Красноярска вынес оправдательный приговор в отношении Максима Андраханова, который в период с 18 августа 2014 года по 19 августа 2019 года занимал должность генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорты Красноярья».
Ему вменяли совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений: получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 204 УК РФ), присвоение или растрату вверенного имущества (ст. 160 УК РФ) и подкуп должностных лиц (ст. 289 УК РФ).
Следствие полагало, что Андраханов организовал схему получения «откатов» в размере около 10% от стоимости контрактов, заключаемых с коммерческими организациями. Также утверждалось, что через аффилированных лиц и номинальных собственников Андраханов осуществлял контроль над рядом коммерческих структур (включая авиакомпанию «Турухан», ТЗК «Енисей», ООО «Полет-Сервис» и др.) и владел недвижимым имуществом в республике Хакасия.
«После всестороннего изучения материалов дела и исследования представленных доказательств, суд пришел к выводу о необоснованности обвинения. В связи с отсутствием в деяниях подсудимого состава преступлений, суд признал Андраханова М. А. невиновным и оправдал по всем предъявленным пунктам обвинения, включая статьи о получении взяток, злоупотреблении полномочиями и растрате. Судом признано за Андрахановым право на реабилитацию, связанную с уголовным преследованием. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Красноярского края.
Напомним, предприятие «Аэропорты Красноярья» было создано в 2012 году на базе аэропорта «Черемшанка». Пять филиалов под его управлением расположены в Кодинске, Мотыгино, Подкаменной Тунгуске, Северо-Енисейске и Туруханске.