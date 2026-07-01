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В ЗКО обнаружили тело пропавшего в апреле мужчины

Тело пропавшего в апреле мужчины обнаружили в Западно-Казахстанской области — в настоящее время устанавливается причина смерти, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

В соцсетях появилась информация о том, что мужчина пропал еще 8 апреля. Его тело нашли только 28 июня в Кушумском канале.

ДП ЗКО прояснили ситуацию: 11 апреля жительница села Аксу Байтерекского района обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего мужа 1974 года рождения. По словам женщины, 8 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся.

По данному факту было начато досудебное расследование. Также были организованы комплексные оперативно-розыскные мероприятия: опрошены свидетели, проведен подворовой обход в селе Аксу, установлены и проверены лица, которые видели и общались с мужчиной незадолго до его исчезновения.

Были организованы масштабные поиски с помощью БПЛА, кинологов и водолазов. Тем не менее установить местонахождение мужчины длительное время не удавалось.

28 июня в Кушумском канале было обнаружено тело мужчины. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, заявили в полиции.

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