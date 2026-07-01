В ЗКО обнаружили тело пропавшего в апреле мужчины

В соцсетях появилась информация о том, что мужчина пропал еще 8 апреля. Его тело нашли только 28 июня в Кушумском канале.
ДП ЗКО прояснили ситуацию: 11 апреля жительница села Аксу Байтерекского района обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего мужа 1974 года рождения. По словам женщины, 8 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся.
По данному факту было начато досудебное расследование. Также были организованы комплексные оперативно-розыскные мероприятия: опрошены свидетели, проведен подворовой обход в селе Аксу, установлены и проверены лица, которые видели и общались с мужчиной незадолго до его исчезновения.
Были организованы масштабные поиски с помощью БПЛА, кинологов и водолазов. Тем не менее установить местонахождение мужчины длительное время не удавалось.
28 июня в Кушумском канале было обнаружено тело мужчины. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, заявили в полиции.