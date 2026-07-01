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Новосибирцев предупредили об опасности комнатных цветов

Агрономы и флористы отмечают, что многие цветы выделяют токсичный сок при повреждении листьев или стеблей.

Источник: Аргументы и факты

Большинство популярных комнатных и садовых растений на самом деле ядовиты, но представляют опасность исключительно при попадании внутрь, поэтому их необходимо держать в недоступных для детей и домашних животных местах, сообщает 360tv.ru.

Агрономы и флористы отмечают, что многие цветы выделяют токсичный сок при повреждении листьев или стеблей, что также может вызвать негативную реакцию. Чтобы избежать неприятных последствий, горшки с такими экземплярами лучше размещать на высоте.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что для здоровья и долголетия зеленых питомцев важно использовать только профессиональные специализированные удобрения, полностью отказавшись от сомнительных народных средств.