Новосибирцев предупредили об опасности комнатных цветов

Большинство популярных комнатных и садовых растений на самом деле ядовиты, но представляют опасность исключительно при попадании внутрь, поэтому их необходимо держать в недоступных для детей и домашних животных местах, сообщает 360tv.ru.
Агрономы и флористы отмечают, что многие цветы выделяют токсичный сок при повреждении листьев или стеблей, что также может вызвать негативную реакцию. Чтобы избежать неприятных последствий, горшки с такими экземплярами лучше размещать на высоте.
Кроме того, специалисты подчеркивают, что для здоровья и долголетия зеленых питомцев важно использовать только профессиональные специализированные удобрения, полностью отказавшись от сомнительных народных средств.