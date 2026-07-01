В Омске с 1 июля меняются правила для денег, пенсий, сайтов и транспорта

С первого июля в России вступают в силу сразу несколько изменений, которые затронут сделки с недвижимостью, банковские переводы, кредиты, микрозаймы, пенсии, работу сайтов и даже сладости на полках магазинов.
Собрали для вас все ключевые изменения, которые затронут жизнь омичей — включая региональные новости, такие как изменения маршрутов.
Квартиру можно будет оформить через биометрию.
С 1 июля в России появится возможность дистанционно подать документы на регистрацию перехода или прекращения права собственности на недвижимость с использованием Единой биометрической системы. Речь идёт о сделках, где стороны прошли биометрическую идентификацию, а заявление и приложенные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Такая подача будет возможна даже в том случае, если в ЕГРН заранее не была внесена отметка о возможности электронных сделок.
Родители смогут лучше контролировать счета подростков.
Ещё одно изменение касается семей, где у подростков уже есть банковские карты, вклады или счета. С 1 июля родители, усыновители и другие законные представители смогут получать в банках справки по счетам и вкладам несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Для этого нужно будет подтвердить свой статус, например свидетельством о рождении или документом об усыновлении.
Есть исключение: если подросток от 16 до 18 лет уже стал полностью дееспособным — например, вступил в брак или прошёл эмансипацию, — родителям такие сведения не предоставят.
Переводы через СБП станут обмениваться ИНН — но не для пользователя.
С 1 июля банки начнут указывать ИНН физических лиц при переводах и платежах через Систему быстрых платежей. Важно: самим гражданам ничего дополнительно вводить не придётся. ИНН банки будут передавать друг другу самостоятельно через инфраструктуру НСПК. По данным НСПК, эта мера вводится как часть борьбы с мошенническими операциями и дропперами. Кроме того, высказывались предположения, что таким образом банки усилят борьбу с «серыми» зарплатами и неофициальной работой, которые теперь проще будет отслеживать.
Кредит по «доходу на словах» получить станет сложнее.
С июля банки и МФО начнут осторожнее учитывать доходы, которые человек указал в анкете, но не подтвердил документами. При расчёте долговой нагрузки такой неподтверждённый доход будут учитывать не полностью, а с дисконтом 10%, то есть фактически только 90% от заявленной суммы.
МФО запретят навязывать допуслуги хитрыми галочками.
С 1 июля вступает в силу обновлённый базовый стандарт для микрофинансовых организаций. МФО запретят заранее проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги — даже если эти услуги предлагаются не одновременно с основным договором займа. Также организации должны будут понятно объяснять, что это за услуга, кто её оказывает, можно ли от неё отказаться и повлияет ли отказ на условия займа.
Отдельно Банк России запретил использовать визуальные уловки: например, крупно и ярко показывать самые привлекательные условия займа, а неприятные детали прятать мелким шрифтом, бледным цветом или сложными формулировками.
Некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты.
В июле прибавку получат не все пенсионеры, а только те, у кого появилось основание для перерасчёта. В первую очередь это граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили инвалидность I группы. В таких случаях фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается автоматически, заявление подавать не нужно. СФР указывает, что перерасчёт при достижении 80 лет и при установлении I группы инвалидности производится без заявления пенсионера.
В 2026 году общеустановленный размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля. После повышения по соответствующему основанию сумма фиксированной выплаты становится больше, но итоговая прибавка у каждого пенсионера может отличаться из-за иждивенцев, северного стажа и других обстоятельств.
Залогиниться на российских сайтах через Гугл больше не получится.
С 7 июля вводятся штрафы для владельцев сайтов, программ и других интернет-ресурсов, которые нарушают требования к авторизации пользователей и работе рекомендательных технологий. Если ресурс с авторизацией находится в России, но не использует один из законных способов входа, должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, организациям — от 500 до 700 тысяч рублей.
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Вход через Google под запретом: владельцам сайтов грозят штрафы до 700 тысяч рублей.
Такие же штрафы предусмотрены за первичные нарушения при использовании рекомендательных алгоритмов: например, если сайт применяет технологии, ущемляющие права пользователей, не сообщает о работе рекомендаций или не публикует обязательные правила их использования. При повторных нарушениях суммы выше: для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для организаций — до 1,4 миллиона рублей.
Шоколад, конфеты и жвачку начнут маркировать.
С 1 июля начинается новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Он касается шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки. Ранее маркировку уже начали вводить для других сладостей, а теперь очередь дошла до популярной продукции, которую омичи ежедневно покупают в супермаркетах, киосках и небольших магазинах у дома.
На этом этапе основная нагрузка ложится на производителей и импортёров: именно они должны вводить маркированный товар в оборот. Для розницы ключевые требования начнут действовать позже — с 1 июля 2027 года, когда магазины будут выводить такие товары из оборота на кассе и работать с электронным документооборотом.
Для покупателя в июле шоколадка не изменится внешне радикально. Но постепенно на упаковках будет всё больше кодов маркировки, по которым можно проверить легальность товара.
С 4 по 10 июля изменится расписание электричек.
Омским дачникам и тем, кто ездит за город на электричках, в начале месяца тоже стоит быть внимательнее. С 4 по 10 июля в Омской области изменится расписание пригородных поездов. Причина — ремонт железнодорожных путей на перегоне Стрела — Жатва. Некоторые корректировки будут небольшими, но отдельные задержки почти достигнут получаса.
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В Омской области изменится график движения электричек.
В частности, изменения коснутся электричек на направлении Омск — Иртышское и Иртышское — Омск. Часть поездов будет отправляться на несколько минут раньше или позже, часть — прибывать с задержкой. Кроме того, с 3 июля временно закрывают переезд в районе деревни Карповка Таврического района — также из-за ремонта.
Автобус № 26 начнёт заезжать к СНТ «Золотое руно».
С 1 июля в Омске меняется схема движения автобусного маршрута № 26. Автобусы, которые ходят между микрорайоном Булатова и посёлком Чкаловский, начнут заезжать в СНТ «Золотое руно». Решение принято для удобства дачников.
По данным департамента транспорта, заезд будет выполняться в обе стороны, а в течение дня запланировано пять таких рейсов.