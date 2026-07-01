В Омске с 1 июля меняются правила для денег, пенсий, сайтов и транспорта

В июле прибавку получат не все пенсионеры, а только те, у кого появилось основание для перерасчёта. В первую очередь это граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, а также те, кому установили инвалидность I группы. В таких случаях фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается автоматически, заявление подавать не нужно. СФР указывает, что перерасчёт при достижении 80 лет и при установлении I группы инвалидности производится без заявления пенсионера.