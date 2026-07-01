Новый мурал в центре Хабаровска расскажет дореволюционную историю города

В Хабаровске на фасаде здания на улице Фрунзе, 56 открыли первый монументальный рисунок в рамках проекта «Шуми, Восток. Муралы». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», панно под названием «Плавно Амур свои волны несет» посвящено музыкальной истории Хабаровского края до 1917 года и создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Автором работы выступил граффити-художник Дмитрий Комолов. В монохромной гамме, которая сочетается с исторической застройкой района, он изобразил офицерскую фуражку как символ военного корпуса, прибывавшего на Дальний Восток, и молодую девушка — собирательный образ цены офицера, последовавшей за супругом. По замыслу автора, персонаж отсылает к реальным историческим фигурам: Варваре Духовской, руководившей музыкальным и драматическим кружками, и Вере Кирилленко, которой посвящен вальс «Амурские волны».
— Именно офицеры, их собрания и военные оркестры сыграли определяющую роль в зарождении музыкальной культуры региона. За образом девушки угадываются первые дальневосточницы, которые внесли неоценимый вклад в культурную жизнь раннего Хабаровска, — прокомментировала руководитель проекта Евгения Веретенникова.
Церемония открытия прошла на площадке организатора проекта музея «Мир говорящих машин». Вокальные номера исполнил художественный руководитель Краевого академического музыкального театра Никита Туранов. Выбор композиций Александра Вертинского не случаен: артист, гастролировавший в Хабаровске в 1950 годах, стал своеобразным мостом между дореволюционной и советской эпохами на полотне мурала.
Заместитель директора АНО «ТИЦ» Наталья Савина отметила, что новая локация будет рекомендована экскурсоводам и туроператорам для включения в пешие маршруты.
Проект «Шуми, Восток. Муралы» реализуется музеем «Мир говорящих машин» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на создание новых точек притяжения на улицах Хабаровска через визуальные рассказы о музыкальной истории региона.