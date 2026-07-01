Новый мурал в центре Хабаровска расскажет дореволюционную историю города

Автором работы выступил граффити-художник Дмитрий Комолов. В монохромной гамме, которая сочетается с исторической застройкой района, он изобразил офицерскую фуражку как символ военного корпуса, прибывавшего на Дальний Восток, и молодую девушка — собирательный образ цены офицера, последовавшей за супругом. По замыслу автора, персонаж отсылает к реальным историческим фигурам: Варваре Духовской, руководившей музыкальным и драматическим кружками, и Вере Кирилленко, которой посвящен вальс «Амурские волны».