Врач предупредил о последствиях сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни и недостаток движения могут нарушать обмен веществ и кровообращение, а также приводить к проблемам с позвоночником. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт, специалист Пироговского университета Алексей Решетун.
По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни мышцы нижних конечностей постепенно ослабевают. Из-за этого могут возникать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, осанкой, позвоночником и черепными нервами. Он отметил, что при недостатке движения замедляется обмен веществ. Это может способствовать отложению жира и развитию хронических заболеваний.
Кроме того, из-за снижения мышечной массы страдает кровообращение и может формироваться тугоподвижность.