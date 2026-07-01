Врач предупредил о последствиях сидячего образа жизни

По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни мышцы нижних конечностей постепенно ослабевают. Из-за этого могут возникать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, осанкой, позвоночником и черепными нервами. Он отметил, что при недостатке движения замедляется обмен веществ. Это может способствовать отложению жира и развитию хронических заболеваний.