В МАИ разрабатывают дроны самолетного типа для доставки посылок

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают концепцию беспилотной доставки грузов на небольшие расстояния с помощью беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Она позволит оптимизировать логистические маршруты, увеличить скорость доставки и решить проблему нехватки курьеров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мультикоптер тратит много энергии просто на удержание себя в воздухе, тогда как у БПЛА самолетного типа подъемная сила создается за счет обтекания крыла. Такой аппарат тратит меньше энергии на килограмм-километр привезенного груза, а значит, на него можно ставить меньшую батарею и реже заряжать. Эффективность его эксплуатации зависит и от сценариев. Чем длиннее плечо доставки, тем больше экономия. Техническая часть, связанная с полетом отдельных аппаратов, реализована уже сейчас. Мы надеемся, что первые реальные доставки сможем организовать в следующем году», — заявил руководитель проекта, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» МАИ Роман Ким, чьи слова приводятся в сообщении.
Проект реализуется в кооперации с индустриальными партнерами в рамках стратегического технологического проекта «Мультимодальные автономные робототехнические системы» программы «Приоритет-2030». При разработке концепции МАИ делает ставку на гибридные сценарии: дрон привозит груз в промежуточную точку, где его сортируют и распределяют по заказам, после чего до двери их доставляет человек или компактный робот-ровер. Это позволит сэкономить ресурсы и снизить общий объем перемещений курьеров, при этом обеспечивая доставку в руки клиенту.
«Суть концепции — в использовании беспилотных воздушных судов для доставки небольших грузов весом до 15 кг на расстояния до 10−15 километров. Например, заказов из магазинов или почтовых посылок от отделения связи. Беспилотник в ряде случаев позволяет сделать это быстрее. Например, когда путь по дороге оказывается существенно длиннее, чем по воздуху. Взять, например, город Комсомольск-на-Амуре, разделенный рекой Амур. Если ехать по дороге, придется объезжать через мост — вместо 5−7 км по прямой получится 15−20 км. Беспилотник же может преодолеть это расстояние напрямую. Вот где реальная экономия времени и ресурсов», — пояснил Ким.
Потенциальные заказчики разработки — маркетплейсы, продуктовые ретейлеры и логистические операторы — уже проявляют интерес к проекту, который прошел практическую обкатку «на местности»: был совершен успешный полет с доставкой негабаритного груза с использованием беспилотника, принадлежащего компании «Бас Глори Эйр».