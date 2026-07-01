В МАИ разрабатывают дроны самолетного типа для доставки посылок

«Мультикоптер тратит много энергии просто на удержание себя в воздухе, тогда как у БПЛА самолетного типа подъемная сила создается за счет обтекания крыла. Такой аппарат тратит меньше энергии на килограмм-километр привезенного груза, а значит, на него можно ставить меньшую батарею и реже заряжать. Эффективность его эксплуатации зависит и от сценариев. Чем длиннее плечо доставки, тем больше экономия. Техническая часть, связанная с полетом отдельных аппаратов, реализована уже сейчас. Мы надеемся, что первые реальные доставки сможем организовать в следующем году», — заявил руководитель проекта, доцент кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» МАИ Роман Ким, чьи слова приводятся в сообщении.