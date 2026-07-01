Хабиб станет хедлайнером летнего фестиваля «АмурФест» в Хабаровске

В течение 11 и 12 июля гостей фестиваля также будут ждать развлечения на интерактивных площадках. Отдельная зона будет посвящена одной из главных тем фестиваля — спорту и летнему отдыху. В числе прочего на ней будут оборудованы зона акробатики, баскетбольная площадка и многое другое. Также гости смогут посетить разнообразные активности, среди которых мастер-классы по росписи пряников, созданию значков и брелоков, керамических брошей, мехенди (росписи узоров на руке хной), игры на развитие памяти и внимания.