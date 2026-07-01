Хабиб станет хедлайнером летнего фестиваля «АмурФест» в Хабаровске

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+) пройдет 11 и 12 июля в Хабаровске. Гостей мероприятия ждут концертные программы, выступление хедлайнера, ярмарка ремесел и разнообразные интерактивные зоны. Фестиваль реализуется при поддержке министерства культуры и министерства туризма края в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хедлайнером фестиваля станет Хабиб — популярный российский артист, исполняющий песни в жанре поп», — говорится в сообщении.
В 2026 году фестиваль «АмурФест» проведет свой пятый, юбилейный сезон. Июльский праздник приурочен к объявленному Указом Президента Году единства народов России и Году спорта в Хабаровском крае, который объявлен по инициативе Губернатора Дмитрия Демешина.
Концертная программа фестиваля будет проходить сразу на двух площадках: на главной сцене Комсомольской площади и на сцене «Ракушка» в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Гости фестиваля смогут увидеть презентацию коллекций одежды локальных брендов и этно-дефиле, баттл маскотов краевых спортивных команд, юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс», программу «Русский стиль» от камерного квартета и солистов Мужского квартета «Триумф» и многое другое. Кульминацией концертной программы станет выступление Хабиба. Хедлайнер выйдет на главную сцену фестиваля 11 июля в 20:00.
В этом году в ярмарке летнего фестиваля примут участие 42 мастера декоративно-прикладного искусства, 12 художников-живописцев и 14 предпринимателей в зоне фуд-корта. При отборе приоритет отдавался изделиям, соответствующим летней тематике. На ярмарке можно будет увидеть продукцию из текстиля, воска, кожи, эпоксидной смолы, лозы, янтаря, ювелирные изделия, а также изделия мастеров традиционных ремесел КМНС. В зоне Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского рядом со сценой «Ракушка» развернется арт-пространство, где можно будет познакомиться с творчеством художников — участников фестиваля, приобрести их работы и сувенирную продукцию.
Гастрономическая часть «АмурФеста» порадует гостей разнообразным летним меню: мороженым, прохладительными напитками, выпечкой, сладостями и стрит-фудом на любой вкус.
«“АмурФест” активно развивает бренд “Сделано в Хабаровском крае”, поддерживая местных производителей и мастеров. Предприятия и индивидуальные мастера региона создают качественные, современные и уникальные товары — от этнической одежды до инновационных продуктов креативных индустрий. Благодаря президентскому нацпроекту дальневосточные мастера и бренды получают возможность выхода на своего покупателя», — отметили в министерстве культуры края.
В течение 11 и 12 июля гостей фестиваля также будут ждать развлечения на интерактивных площадках. Отдельная зона будет посвящена одной из главных тем фестиваля — спорту и летнему отдыху. В числе прочего на ней будут оборудованы зона акробатики, баскетбольная площадка и многое другое. Также гости смогут посетить разнообразные активности, среди которых мастер-классы по росписи пряников, созданию значков и брелоков, керамических брошей, мехенди (росписи узоров на руке хной), игры на развитие памяти и внимания.
Напомним, краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Сезоны» проходит в Хабаровске с 2021 года и собирает свыше 150 тысяч участников и гостей ежегодно. Четыре раза в год на площадке фестиваля «АмурФест» встречаются артисты и мастера декоративно-прикладного творчества, чтобы подарить жителям и гостям Хабаровска праздник единения традиций и поколений. Фестиваль зарекомендовал себя как высокоэффективная платформа для презентации творческих и образовательных проектов, а также продукции, производимой в родном крае.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что заявки на участие в летнем «АмурФесте» уже подали 150 мастеров.