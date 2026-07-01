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В ГД предложили рассчитывать отпускные учителей по зарплате за учебный год

Это позволит педагогам получать летом выплаты в размере средней ежемесячной заработной платы, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с предложением рассчитывать отпускные педагогов исходя из среднемесячного заработка за девять месяцев учебного года. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в действующий порядок оплаты ежегодного отпуска педагогических работников, предусмотрев расчет отпускных выплат исходя из среднемесячного заработка, полученного за период учебного года (девять месяцев), чтобы размер выплат в период летнего отпуска соответствовал уровню ежемесячной заработной платы педагога», — говорится в обращении.

По словам Чернышова, действующий порядок расчета отпускных, при котором выплаты определяются исходя из среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску, приводит к тому, что летом доход многих педагогов оказывается ниже их обычной ежемесячной зарплаты.

Парламентарий отметил, что снижение доходов в период отпуска вынуждает многих учителей искать дополнительный заработок — работать в детских оздоровительных лагерях, заниматься репетиторством или другой деятельностью. В результате время, предназначенное для отдыха и восстановления перед новым учебным годом, фактически становится периодом дополнительной занятости.

«Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливый уровень материального обеспечения учителей в период отдыха, создаст условия для полноценного восстановления педагогов и станет дополнительной мерой повышения привлекательности профессии», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

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