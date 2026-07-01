Еврейской автономной области ограничили отпуск топлива в канистры

В правительстве подчеркнули, что Дальний Восток является приоритетной территорией для снабжения топливом с учетом больших расстояний, требующих особых подходов в логистике, а также требований северного завоза. Власти уже направили обращение производителю о дополнительных поставках ГСМ в регион. Особое внимание уделяется обеспечению топливом небольших заправок в районах, в том числе обслуживающих специальный транспорт.