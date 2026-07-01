Еврейской автономной области ограничили отпуск топлива в канистры

В Еврейской автономной области в качестве временной меры ввели ограничение на отпуск горюче-смазочных материалов (ГСМ) в канистры на автозаправочных станциях. Как сообщили в правительстве региона, решение принято для противодействия спекуляциям на топливном рынке.
Ситуация с поставками топлива на АЗС находится на постоянном контроле властей. «По поручению губернатора области Марии Костюк организована постоянно действующая рабочая группа. Она отслеживает положение дел на рынке, принимает решения об обеспечении АЗС топливом для населения и оперативных служб», — отметил первый заместитель председателя правительства ЕАО Максим Жирков.
В правительстве подчеркнули, что Дальний Восток является приоритетной территорией для снабжения топливом с учетом больших расстояний, требующих особых подходов в логистике, а также требований северного завоза. Власти уже направили обращение производителю о дополнительных поставках ГСМ в регион. Особое внимание уделяется обеспечению топливом небольших заправок в районах, в том числе обслуживающих специальный транспорт.