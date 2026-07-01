«Франкенштейн» Киева проиграл дуэль дронам РФ: новое оружие ВСУ терпит крах

Видео с новым зенитным ракетным комплексом ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Риф», находящимся на вооружении украинских военных, попало в Сеть. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что эта «новинка» собрана из частей от различного вооружения.
"Это сборная солянка, которую Украина сейчас делает для того, чтобы компенсировать сокращающиеся поставки систем противовоздушной обороны. Все страны НАТО накапливают для себя системы ПВО.
И в этих условиях Украина пошла по пути создания очередного «франкенштейна». В качестве основы они взяли хорошо проверенный советский тягач, на который установили оптику, электронную станцию. Стреляет эта установка модернизированными противотанковыми ракетами. Это не шедевр или какой-то прорыв в области систем противовоздушной обороны. Точность поражения достаточно высокая, но дальность действия таких комплексов очень маленькая, порядка шести километров", — объяснил он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что этот украинский ЗРК не представляет большой угрозы для нашего вооружения.
«Мы со своей стороны отрабатываем различные приёмы преодоления ПВО противника, используем тепловые ловушки, используем новую модификацию “Герани”, которую на Украине называют “Герань-5”, которая способна двигаться на большой высоте со сверхзвуковой скоростью, что затрудняет применение как зенитных средств, так и вот подобного рода зенитно-ракетных комплексов», — сказал Кнутов.
По его словам, наши военные вычисляют и уничтожают ЗРК «Риф».
«Если противник применяет этот ЗРК в ближнем тылу, то мы можем по ним уверенно работать, обнаруживать и уничтожать дронами», — добавил военный эксперт.