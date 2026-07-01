«Франкенштейн» Киева проиграл дуэль дронам РФ: новое оружие ВСУ терпит крах

И в этих условиях Украина пошла по пути создания очередного «франкенштейна». В качестве основы они взяли хорошо проверенный советский тягач, на который установили оптику, электронную станцию. Стреляет эта установка модернизированными противотанковыми ракетами. Это не шедевр или какой-то прорыв в области систем противовоздушной обороны. Точность поражения достаточно высокая, но дальность действия таких комплексов очень маленькая, порядка шести километров", — объяснил он.