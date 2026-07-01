Подрядчика стадиона «Авангард» в Комсомольске хотят вернуть в чёрный список

В Хабаровском крае спор вокруг реконструкции стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре дошёл до арбитража. Муниципальный заказчик пытается оспорить решение Хабаровского УФАС, которое отказалось включать подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в Арбитражном суде Хабаровского края.
Речь идёт о контракте на строительно-монтажные работы стоимостью более 439 миллионов рублей. Его заключили в 2024 году, а объектом стала реконструкция одного из главных спортивных комплексов Комсомольска-на-Амуре.
Изначально работы должны были завершиться 18 декабря 2024 года, но позже срок продлили почти на год — до 10 декабря 2025-го. Однако, по данным заказчика, и к 1 апреля 2026 года стадион не был готов.
Кроме незавершённых работ, у заказчика накопились претензии к качеству. В материалах говорится о дефектах и недостатках, которые подрядчику предъявляли к устранению, но сроки по ним были нарушены. После этого управление капитального строительства города отказалось от исполнения контракта в одностороннем порядке.
Следующим шагом стало обращение в Хабаровское УФАС: заказчик попросил внести сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Попадание в такой список фактически закрывает компании путь к новым государственным и муниципальным контрактам на установленный срок.
Антимонопольная служба с этим не согласилась. Подрядчик представил документы о том, что предпринимал меры для исполнения контракта, а УФАС не увидело умышленного срыва условий и отказалось отправлять компанию в реестр.
Теперь законность этого решения проверит Арбитражный суд Хабаровского края. Заказчик считает, что антимонопольный орган подошёл к делу формально и не учёл реальную ситуацию на объекте.