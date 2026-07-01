Прорыв на Запорожье: военкор Подоляка рассказал о потере позиций ВСУ

Российские военные уверенно продвигаются в Запорожской области. В Минобороны РФ сообщили об освобождении сел Лесное и Ровное.
Военный блогер Юрий Подоляка в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что скоро еще будут новости об освобождении населенных пунктов на этом направлении.
«Это не конец движения вперед. Скоро еще новости будут. Любицкое скоро падет. И, думаю, Долинка», — сказал он.
Ранее собеседник издания подчеркнул, что освобождение Лесного и Ровного стало мощнейшим клином в тыл Орехова.
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