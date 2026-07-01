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Огромную кучу земли у мэрии Красноярска начали убирать по ночам

Груда песка возле городской администрации заметно уменьшилась.

Источник: Комсомольская правда

Огромную кучу земли рядом со зданием мэрии Красноярска стали убирать по ночам. Она уже заметно уменьшилась, делятся люди в соцсетях.

Напомним, жалобы на растущую гору грунта, оставленную метростроителями после прокладки тоннелей, поступают с прошлого года. Пыль от нее разносится ветром, ограждение не помогает.

На кучу земли, портящую облик города, люди жаловались Губернатору и не только. А мэрия даже выиграла суд у краевого Центра транспортной логистики по этому вопросу.

Наконец, дело пошло: гору песка начали убирать. По словам главы Красноярска Сергея Верещагина, вывоз песка находится под контролем, но пока его темпы не соответсвуют желаемым.