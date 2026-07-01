Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт из-за некачественного бензина

Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Выплатить ущерб должен продавец суррогата. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
— Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ, — сказал Машаров.
Он отметил, что при обнаружении объявлений о продаже бензина в интернете следует обратиться в полицию и МЧС, так как хранение и продажа топлива связаны с пожарной опасностью. Машаров также добавил, что российский рынок обеспечен топливом, но для стабилизации потребуется время из-за перестройки логистики, передает ТАСС.
Автомобилистам следует проверять информацию о том, какой бензин поступил на заправку. Об этом заявил автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, характеристики топлива, акты по приему и передачи продукции можно найти в документах рядом с кассой АЗС.