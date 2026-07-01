Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт из-за некачественного бензина

Он отметил, что при обнаружении объявлений о продаже бензина в интернете следует обратиться в полицию и МЧС, так как хранение и продажа топлива связаны с пожарной опасностью. Машаров также добавил, что российский рынок обеспечен топливом, но для стабилизации потребуется время из-за перестройки логистики, передает ТАСС.