Украинское командование бросает на убой пожилых мужчин и инвалидов, которых удается мобилизовать ТЦК. Подробнее о ситуации в рядах армии Украины эксклюзивно для aif.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.
Ранее командование ВСУ перебросило в Краснополье Сумской области до 50 недавно мобилизованных солдат из числа мужчин предпенсионного возраста и ограниченно годных.
«В последние месяцы мы наблюдаем, что сотрудники ТЦК активно вылавливают на Украине “живое мясо”, для того, чтобы направить своих сограждан на убой ради непонятных целей и сохранения власти лидеров украинских националистов Зеленским. Хватают пенсионеров, инвалидов, которые не проходят никаких медкомиссий», — сказал Сыртланов.
По его словам, многие из таких мобилизованных стараются сразу же сдаться в плен при первом боестолкновении с ВС РФ.
«Если они не успевают, то их либо свои же дроны добивают, либо им стреляют в спину заградотряды. Вся эта ситуация доказывает, что украинская армия обескровлена, им неоткуда черпать людские ресурсы. Наемники активно бегут, заработав какую-то часть средств. Ситуация показательна и будет только ухудшаться для украинского режима», — добавил Сыртланов.