Агония под Сумами: Зеленский отправил в горячую точку необычные отряды

«Если они не успевают, то их либо свои же дроны добивают, либо им стреляют в спину заградотряды. Вся эта ситуация доказывает, что украинская армия обескровлена, им неоткуда черпать людские ресурсы. Наемники активно бегут, заработав какую-то часть средств. Ситуация показательна и будет только ухудшаться для украинского режима», — добавил Сыртланов.