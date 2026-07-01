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Агония под Сумами: Зеленский отправил в горячую точку необычные отряды

В Краснополье перебросили до 50 мобилизованных предпенсионеров и людей с ограничениями по здоровью. Полковник Сыртланов сказал, как обстоят дела в украинской армии. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование бросает на убой пожилых мужчин и инвалидов, которых удается мобилизовать ТЦК. Подробнее о ситуации в рядах армии Украины эксклюзивно для aif.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.

Ранее командование ВСУ перебросило в Краснополье Сумской области до 50 недавно мобилизованных солдат из числа мужчин предпенсионного возраста и ограниченно годных.

«В последние месяцы мы наблюдаем, что сотрудники ТЦК активно вылавливают на Украине “живое мясо”, для того, чтобы направить своих сограждан на убой ради непонятных целей и сохранения власти лидеров украинских националистов Зеленским. Хватают пенсионеров, инвалидов, которые не проходят никаких медкомиссий», — сказал Сыртланов.

По его словам, многие из таких мобилизованных стараются сразу же сдаться в плен при первом боестолкновении с ВС РФ.

«Если они не успевают, то их либо свои же дроны добивают, либо им стреляют в спину заградотряды. Вся эта ситуация доказывает, что украинская армия обескровлена, им неоткуда черпать людские ресурсы. Наемники активно бегут, заработав какую-то часть средств. Ситуация показательна и будет только ухудшаться для украинского режима», — добавил Сыртланов.